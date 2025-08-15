На маркете Московской недели моды представят более 65 российских брендов

Свои работы продемонстрируют дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Симферополя, Донецка, Владивостока, Казани, Улан-Удэ и других городов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 65 дизайнеров из Москвы и других городов России представят изделия с 28 августа по 2 сентября в "Паркинг Галерее" парка "Зарядье" в рамках Московской недели моды, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов. На маркете также будут показаны работы дизайнеров проекта "Сделано в Москве".

"Маркет Московской недели моды - площадка, на которой все желающие могут в одном месте соприкоснуться с культурным разнообразием, отраженным в коллекциях дизайнеров из десятков городов России - от Владивостока до Архангельска - и купить уникальные вещи. По итогам голосования экспертного совета к участию в маркете пригласили более 65 российских брендов, среди которых более 40 - московские", - говорится в сообщении.

На маркете свои работы представят дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Симферополя, Донецка, Владивостока, Казани, Улан-Удэ и других городов России. Многие из них вдохновлялись культурой родных мест. Например, бренд Baikal Murano создает украшения, отражающие природу Иркутской области, а Abzaeva интерпретирует бурятские культурные коды. Бренд Front исследует татарский костюм, а московский Satro сочетает традиционное валяние с инновациями. Также гости смогут увидеть изделия от Granny’s. Их создают мастерицы старше 60 лет в рамках социального проекта Russian Grannies. Московский бренд Soroka On Course в свою очередь исследует разнообразие форм и силуэтов в истории костюма, переходя от минимализма XXI века к роскоши XVIII века. Бренд Gapanovich переосмысляет культурные коды Севера и постсоветского пространства через современный дизайн.

"Формат маркета - это уникальная возможность не только представить изделия бренда широкой аудитории, но и получить мгновенную обратную связь. Этот опыт незаменим - он дает возможность анализировать ситуацию в реальном времени, напрямую взаимодействуя с аудиторией. Такая площадка - мощный инструмент для укрепления продаж, расширения аудитории и поиска лояльных клиентов", - заключил дизайнер и основатель марки Shin Антонио Шин.

В рамках пятой Московской недели моды в парке "Зарядье" и других ключевых площадках столицы пройдут показы российских и зарубежных дизайнеров, маркет, лекции экспертов, фестиваль короткометражного кино о моде World Fashion Shorts и шоурум. Посетить маркет можно бесплатно по предварительной регистрации. Организатором Московской недели моды стал Фонд моды при поддержке правительства Москвы. ТАСС - генеральный информационный партнер.