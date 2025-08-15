Путин поручил кабмину и АСИ утвердить нацмодель ведения бизнеса и ее реализацию

Доклад о реализации поручения необходимо представить до 15 сентября

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и при участии исполнительных органов субъектов РФ обеспечить утверждение и реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса с тем, чтобы к 2030 году РФ занимала не ниже 20-й позиции в рейтинге стран - лидеров по условиям ведения бизнеса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно c автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации и делового сообщества обеспечить утверждение национальной модели целевых условий ведения бизнеса и ее реализацию, исходя из необходимости достижения Российской Федерацией к 2030 году позиции не ниже 20-го места в рейтинге стран-лидеров согласно методике ведущего мирового исследования по условиям ведения бизнеса", - сказано в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

Доклад о реализации поручения необходимо представить до 15 сентября, далее - один раз в год. Ответственными за исполнение назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.