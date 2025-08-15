Путин ждет предложений по работе институтов развития

Срок исполнения поручения - 1 октября

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума 2025 (ПМЭФ) поручил подготовить предложения по координации деятельности институтов развития, исключающие дублирующие функции и устанавливающие единые требования поддержки бизнеса. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Специальной рабочей группе по координации деятельности институтов развития Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам проанализировать деятельность институтов развития в сфере технологического развития, в том числе общественно полезных фондов, и представить предложения по координации деятельности институтов развития, предусматривающие исключение дублирующих функций и установление единых требований к процедурам поддержки бизнеса", - говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения - 1 октября. Ответственным назначен председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.