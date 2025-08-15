Первый доклад об исполнении поручения должен быть представлен президенту РФ до 15 декабря

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить долгосрочную стратегию развития креативной экономики в РФ и рассмотреть возможность подготовки соответствующего федерального проекта в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Об этом говорится на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации разработать при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации и экспертного сообщества и утвердить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, определив механизм ее реализации и рассмотрев в том числе вопрос о подготовке соответствующего федерального проекта в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", а также обеспечить реализацию указанной стратегии", - сказано в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

Первый доклад об исполнении поручения должен быть представлен президенту до 15 декабря, далее - один раз в полгода.