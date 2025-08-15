В Томской области начнут выпускать электродвигатели для беспилотников

На территории первого в регионе научно-производственного центра БАС уже работают более 60 человек

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Выпуск опытных образцов электродвигателей для беспилотных летательных систем (БАС) разной мощности планируется начать в Томской области. Локализация производства составит 100%, сообщил на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" губернатор Томской области Владимир Мазур.

"Разработка первых экспериментальных беспилотников разной дальности, разной массы - они уже на испытании. И мы в ближайшее время выпустим опытные образцы электродвигателей для БАС различной мощности. Наши электродвигатели, без комплектующих зарубежных. Это тоже достижение", - сказал он.

Мазур также отметил, что на территории первого в регионе научно-производственного центра БАС, который открылся в феврале этого года, уже работают более 60 человек. Он также подчеркнул, что в НПЦ проходит полный цикл производства - разработка, прототипирование, макетирование и изготовление беспилотных летательных аппаратов. "На двух площадках центра мы разместили авиационные учебные центры, ситуационный центр, производственные участки", - добавил губернатор.

В феврале 2025 года в Томской области открыли первый за Уралом НПЦ БАС по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы". Там будут производить более 20 типов беспилотников на полностью отечественном оборудовании и ежегодно готовить около 500 пилотов и инженеров для отрасли.