Путин призвал внедрить поручительство по кредитам для МСП на культурные объекты

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил распространить практику поручительства по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на инвестпроекты по сохранению памятников истории и культуры народов РФ, которые требуют ремонта. Поручения были даны по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел 18-21 июня.

Речь идет также и об инвестпроектах, которые направлены на вовлечение таких объектов в хозяйственный оборот. Реализацией поручения должны заняться правительство РФ, корпорация МСП и "ДОМ.РФ".