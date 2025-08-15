Первый доклад должен быть представлен до 31 марта 2026 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить подготовку ежегодного доклада о динамике технологического развития страны. Поручения по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликованы на сайте Кремля.

"Обеспечить подготовку ежегодного доклада о динамике технологического развития страны, о ходе реализации национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, об оценке текущего уровня технологического суверенитета, о разрабатываемых прорывных решениях технологического лидерства, a также о внедрении отечественных перспективных технологических решений в различных отраслях экономики", - говорится в документе.

Первый доклад должен быть представлен до 31 марта 2026 года, далее их ожидают один раз в год.

Ранее на ПМЭФ президент озвучил аналогичное поручение. "Мы договорились, что коллеги в правительстве будут держать на личном контроле внедрение новых технологий по своим сферам ответственности, донастроят нормативную базу на эксперименты, обкатку и на тиражирование перспективных решений", - отметил Путин 20 июня на пленарной сессии ПМЭФ.

Глава государства добавил, что считает нужным "чтобы правительство готовило ежегодный доклад о динамике технологического развития страны, где в том числе будут оцениваться текущий уровень технологического суверенитета и прорывные решения, а также темпы их внедрения по отраслям экономики".