Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи вырос на 1,17%, индекс РТС поднялся на 0,84%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 15 августа вырос на 1,17%, до 3 012,09 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,84% - до 1 185,76 пункта. Курс юаня вырос на 5 коп., до 11,1 руб.

"Индекс Мосбиржи начал день со скромного плюса, но в течение дня подъем ускорился. Бенчмарк в моменте поднялся выше 3 000 пунктов, переписав вершины с конца апреля. Инвесторы с оптимизмом ждут встречи президентов РФ и США. Определенную поддержку акции могли получить от ослабления рубля", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста стали акции "Сегежи" (+3,2%), АФК "Система" (+3%), МКБ (+2,8%), "Ростелекома" (+2,7%), "Роснефти" (+2,2%), "Юнипро" (+1,8%), "Газпрома" (+1,7%), "Новатэка" (+1,5%). В минусе завершили сессию бумаги ДВМП (-1,6%), "Эн+Груп" (-0,9%), ММК (-0,9%), ЛСР (-0,8%)", - отметил аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Прогноз на 18 августа

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на понедельник - 79-82 руб. за доллар США и 11-11,2 за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 850 - 3 050 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 18 августа индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 950 - 3 050 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 18 августа: 79-82, 92-94,5 и 11,1-11,5 руб. соответственно.