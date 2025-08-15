Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно

Главный индекс Парижской биржи CAC 40 поднялся до 7 923,46 пункта, испанский IBEX35 увеличился до 15 279,85 пункта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Европейские фондовые рынки по итогам основных торгов в пятницу показали разнонаправленную динамику. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по итогам 15 августа, главный индекс Парижской биржи CAC 40 поднялся до 7 923,46 пункта (+0,67%), испанский IBEX35 увеличился до 15 279,85 пункта (+0,3%). Основной индекс немецкой фондовой биржи DAX снизился на 0,07% и составил 24 359,3 пункта, европейский индекс Stoxx 600 опустился на 0,05% до 553,57 пункта, лондонский FTSE 100 снизился на 0,42% до 9 138,91 пункта.

Такая динамика, возможно, связана с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.