Обоснование для строительства еще одной АЭС в Белоруссии близится к завершению

Альтернативой строительству второй станции может стать внедрение еще одного блока на БелАЭС, отметил министр энергетики республики Денис Мороз

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Технико-экономическое обоснование целесообразности строительства еще одной атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии находится в завершающей стадии. Об этом сообщил министр энергетики республики Денис Мороз.

"В прошлом году мы превысили исторический максимум и уже достигли 43,2 млрд киловатт-часов электрической энергии, потребляемой внутри нашей страны. Это достаточно большая цифра, и мы видим, что эти тенденции будут сохранены. И вот, видя этот бурный рост потребления электрической энергии, очевидно, мы на настоящий момент задумываемся, и глава государства поставил перед нами эту серьезную задачу - провести технико-экономическое обоснование [целесообразности сооружения еще одной АЭС]. Технико-экономическое обоснование находится в завершающей стадии", - сказал он в интервью телеканалу ОНТ.

В республике действует Белорусская атомная электростанция (БелАЭС). Она расположена в районе города Островец Гродненской области и возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006".

Альтернативный вариант

По словам министра, альтернативой строительству второй станции может стать внедрение еще одного блока на БелАЭС. "Ориентир на то, что нужно развивать атомную энергетику. И здесь в рамках технико-экономического обоснования мы рассматриваем, по сути, два принципиально разных варианта. Первый - это добавление еще одного блока на 1 200 мегаватт на территории Белорусской атомной электростанции. И позитивные моменты у такого решения в первую очередь связаны с тем, что инфраструктура для эксплуатации атомной электростанцией еще одного блока здесь создана", - пояснил он.

Говоря о возможном строительстве второй АЭС, Мороз отметил, что и у этого решения есть свои плюсы. "Потому что новая атомная электростанция будет снаряжаться в любом случае двухблочной. То есть это будет большего объема генерация. Более устойчиво будет работать энергосистема, и на более длительный период такое решение обеспечит энергетическую безопасность нашей страны. Вот эти параметры в настоящий момент в рамках технико-экономического обоснования все между собой сравниваются. Идет процесс взвешивания. Скоро все будет доложено на уровень правительства, а потом - на уровень президента, чтобы принимать окончательное решение", - подчеркнул глава Минэнерго.

Он также уточнил, что БелАЭС позволяет закрывать порядка 40% потребностей всей страны в электрической энергии. "Появление станции позволило сформировать стимулирующие рост электропотребления тарифы на электрическую энергию. В первую очередь я говорю про тарифы, которые направлены на использование электрической энергии на нужды отопления, горячего водоснабжения. До 2019 года, когда появились эти тарифы, у нас возможности применять электрическую энергию для отопления и горячего водоснабжения не было. Кроме того, конечно, атомная электростанция и стимулирующие тарифы позволили использовать электрическую энергию и в промышленности. То есть у нас сформирована такая система тарифов, которая стимулирует рост потребления электрической энергии. Чем больше электрической энергии потребляется, тем ниже становится тариф для этого потребителя", - пояснил Денис Мороз.

Министр обратил внимание на то, что важным направлением, которое простимулировало появление атомной электростанции, стало увеличение количества электромобилей на дорогах. "Мы достаточно длительное время занимаемся стимулированием увеличения электромобилей на наших дорогах. И в настоящий момент мы уже превысили отметку в 36 000 электромобилей. У нас в том числе развиваются дата-центры, развивается майнинг, формирование криптовалюты и так далее", - добавил он.

Первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему в ноябре 2020 года, введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Второй энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны в мае 2023 года, введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября того же года.