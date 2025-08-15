Индекс Мосбиржи на вечерней сессии замедлил рост на фоне встречи Путина и Трампа

К 22:31 мск, после старта переговоров, IMOEX2 находился на уровне 3 014,77 пункта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии слабо замедлил рост на фоне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 22:11 мск, индекс Мосбиржи рос и находился на уровне 3 015,24 пункта (+0,99%), когда лидеры двух государств приветствовали друг друга на летном поле и обменялись несколькими репликами.

К 22:31 мск, после старта переговоров Трампа и Путина в формате "три на три", IMOEX2 находился на уровне 3 014,77 пункта (+1,26%). Затем индекс Мосбиржи слабо замедлил рост и находился на отметке в 3 004,78 пункта (+0,64%), свидетельствуют данные торгов на 22:45 мск.

О встрече Путина и Трампа

Путин и Трамп начали переговоры в формате "три на три". Беседа проходит в одном из помещений на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Вопреки обычаю, президенты не стали выступать с открытыми для прессы репликами в начале встречи. Позволив фоторепортерам сделать несколько снимков, сидящие друг напротив друга лидеры перешли к переговорам, которые идут в закрытом для СМИ режиме.

Помимо глав государств, в беседе участвуют с российской стороны - помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Президенты уже успели кратко побеседовать на церемонии встречи у трапа самолетов на летном поле в Анкоридже - Путин и Трамп обменялись парой реплик на ковровой дорожке. Затем глава российского государства сел в Cadillac американского лидера, где Путин и Трамп смогли пообщаться тет-а-тет.

Позднее, как ожидается, к президентам присоединятся другие участники российской и американской делегаций. Из РФ на Аляску приехали главы Минфина и Минобороны Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.