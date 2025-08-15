Промышленный индекс Dow Jones за основную торговую сессию вырос до отметки в 44 946,12 пункта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) по итогам основной торговой сессии закрылись разнонаправленной динамикой после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и начала переговоров в формате "три на три". Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - за основную торговую сессию вырос на 0,08%, до отметки в 44 946,12 пункта. Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 0,29% и составил 6 449,79 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq в свою очередь снизился на 0,51% и достиг отметки 23 712,07 пункта.

На открытии торгов в 16:30 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,65% до отметки 45 202,74 пункта. Индекс S&P поднимался на 0,2% и составил 6 481,34 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снижался на 0,1% и достиг отметки 23 809 пунктов.

После закрытия основной торговой сессии e-mini фьючерс на индекс Dow Jones рос на 0,02%, до 45 007 пунктов, контракт на индекс S&P снижался на 0,37%, до 6 466,5 пункта, фьючерс на Nasdaq терял 0,55%, опускаясь до 23 800 пунктов, свидетельствуют данные торгов на 23:17 мск.