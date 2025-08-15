Президент Соединенных Штатов уточнил, что если ему придется ввести ограничения, то он это сделает

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России. Такое заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Fox News, записанном 15 августа на борту президентского самолета по пути в Анкоридж (штат Аляска), где он проводит встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Комментируя введение дополнительных пошлин в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов, Трамп утверждал, что Россия "потеряла клиента, [покупавшего] нефть". По словам президента США, энергоносители у России также закупают Китай и "другие страны".

"Если бы я ввел то, что называется вторичными санкциями или вторичными пошлинами, это было бы разрушительно с их точки зрения", - утверждал Трамп. "Если мне придется это сделать, я это сделаю. Возможно, мне не придется делать этого", - добавил он.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Как следует из указа Трампа, Вашингтон может принять аналогичные меры и против других стран. Учитывая принятое ранее Вашингтоном решение установить в отношении индийских товаров пошлины в размере 25%, тарифы на импорт республики в США были доведены до 50%. Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Он также утверждал, что Индия не является хорошим торговым партнером для США из-за установленных ею высоких таможенных пошлин. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.