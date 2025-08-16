В планах также построить еще две АЗС с двух сторон автодороги

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Четыре гостиницы, два кемпинга и два АЗС появятся на участке трассы М-7 в Башкирии, которая будет отнесена к М-12, сообщил ТАСС заместитель министра торговли и услуг Башкирии Рустам Байбурин.

"На части автодороги М-7 "Волга", которая будет отнесена к М-12, построены четыре площадки отдыха, на двух из которых в Дюртюлинском районе введены в эксплуатацию две АЗС с зеркальным расположением компании ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт". <…> На каждой из четырех площадок отдыха планируется создание пункта питания, гостиницы, СТО, а на двух - создание кемпинга", - указано в сообщении.

Кроме этого, планируется строительство еще двух АЗС с двух сторон трассы, инвестор ведет предпроектные работы, отметил заместитель министра.

Церемония открытия участка Дюртюли - Ачит автодороги М-12 "Восток" состоялась 16 июля. Из них 205 км трассы проходит по территории Башкортостана. Проезд по ней будет платным до 2124 года.