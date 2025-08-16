Пошлины могут быть снижены или вообще исключены, считает президент индийского аналитического центра Imagindia Institute

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /ТАСС/. Положительные результаты встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске являются хорошей новостью для Индии, дополнительные американские тарифы для Нью-Дели при развитии отношений Москвы и Вашингтона могут быть снижены или вообще исключены. Об этом ТАСС заявил президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев.

"Положительные результаты встречи [Путина и Трампа] являются хорошей новостью для Индии. 25% тарифов, с которыми сталкивается Индия прямо сейчас, могут быть снижены или вовсе устранены, если хорошая динамика российско-американских отношений сохранится", - сказал он.

"Мы можем сейчас с полным основанием надеяться, что темпы развития отношений России и США будут неуклонно улучшаться. Таким образом, если это будет так, то, очевидно, отпадет необходимость в том, чтобы Америка вводила вторичные санкции против Индии", - сказал аналитик.