На Чукотке укомплектованность врачами превышает 85%

Об этом сообщил глава региона Владислав Кузнецов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Укомплектованность врачами на Чукотке составляет свыше 85%, сообщил глава региона Владислав Кузнецов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы активно работаем с [министром здравоохранения РФ] Михаилом Альбертовичем Мурашко. У нас сейчас более 85% [составляет] наша укомплектованность врачами. Конечно, не хватает специалистов узкого профиля, но у нас более 100 человек учатся за пределами округа, они к нам приедут", - сказал Кузнецов.

Также глава региона отметил, что работа идет так называемым вахтовым методом, когда в населенный пункт приезжают врачи на продолжительное время.