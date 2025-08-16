Около 280 млн рублей направят на обеспечение работы Академии хореографии и филиала Российского государственного института сценических искусств

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит порядка 280 млн рублей на обеспечение работы Академии хореографии в Севастополе и филиала Российского государственного института сценических искусств в Калининграде.

"Около 280 млн рублей будет направлено на обеспечение работы Академии хореографии в Севастополе и филиала Российского государственного института сценических искусств в Калининграде, входящих в культурные кластеры, создаваемые по поручению президента. Распоряжение об этом подписано", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Так, порядка 180 млн рублей пойдет на обеспечение работы и закупку оборудования и музыкальных инструментов для Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства в Калининграде, которая является филиалом Российского государственного института сценических искусств. Учебный корпус был открыт в мае 2025 года.

Свыше 100 млн рублей будет направлено на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе, новое здание которой открылось в 2024 году. Такая необходимость возникла в связи с увеличением числа обучающихся, подчеркнули в кабмине.

Проект по созданию театрально-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе был запущен по поручению президента РФ Владимира Путина в 2019 году.