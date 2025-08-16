Акции некоторых российских компаний теряли до 3% после саммита РФ - США

По данным на 10:00 мск, акции "Газпрома" и "Новатэка" снижались на 3,08%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Акции "Газпрома", "Сбера", "Русала" и "Новатэка" на Мосбирже отреагировали снижением на 3% в ходе открытия дополнительной торговой сессии выходного дня после завершения российско-американского саммита на Аляске, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:00 мск, акции "Газпрома" и "Новатэка" снижались на 3,08%, до 138,14 руб. и 1 239,4 руб. за бумагу соответственно. Акции Сбербанка теряли 2,93%, опускаясь до 310,03 руб. за акцию. Бумаги "Русала" снижались на 3,11%, до 35,62 руб.

К 10:45 мск ценные бумаги "Газпрома" замедлили снижение до 3,03% и находились на уровне 138,21 руб. за акцию. В то же время акции "Новатэка" опускались до 1 243 руб. (-2,8%). Котировки Сбербанка также замедлили снижение и составляли 314,86 руб. за бумагу (-1,42%). Акции "Русала" достигали уровня 35,835 руб. за бумагу (-2,53%).

По итогам открытия дополнительных торгов выходного дня индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) снижался на 2,64%, до 2 932,43 пункта. По итогам основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи вырос на 1,17%, до 3 012,09 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,84%, до 1 185,76 пункта.

С 1 марта 2025 года на рынке акций Московской биржи проводится торговая сессия выходного дня. За прошедший период количество акций в выходные дни увеличилось более чем в два раза, и сегодня их число составляет 114 штук. С 28 июня биржа начала расчет индекса Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) с 10:00 до 19:00 мск во время проведения дополнительной торговой сессии выходного дня. Таким образом, индекс рассчитывается в течение всех торговых сессий: утренней, основной, вечерней и выходного дня.

О переговорах

15 августа на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. По итогам переговоров президент РФ сообщил, что украинское урегулирование стало основной темой саммита. Он также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США, пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны, президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, оценил встречу на 10 баллов из 10. Он подчеркнул, что согласованы многие позиции, а дальнейшее зависит от Киева, выразил уверенность в возможности скорой сделки по Украине.