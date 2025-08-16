Индекс промышленного производства в 2024 году достиг 108,5%, об этом сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Чукотка за два года поднялась на 10 позиций в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации мы сейчас перебрались в 28-ю группу. Мы два года подряд здесь, Владимир Владимирович, растем, и у нас шестое место в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. То есть за два года мы поднялись на 10 позиций, работаем с предпринимателями, работаем с инвесторами. Люди верят, приходят", - сказал Кузнецов.

Глава региона напомнил, что на Чукотке действуют три преференциальных режима. "Экономика округа растет: индекс промышленного производства в 2024 году достиг 108,5% - это второе место среди субъектов ДФО. Внутренний валовый продукт региона вырос на 18,7%. По уровню инвестиций в основной капитал регион занимает четвертое место по ДФО. У нас одни из самых низких в стране показателей безработицы", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов составляется АСИ с 2014 года по поручению президента РФ Путина. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг рассчитывается в восьми направлениях: недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, инфраструктура и технологии, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренции.