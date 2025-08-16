По мнению эксперта, главное по итогам вчерашней встречи президентов - это "то, чего не произошло"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главными результатами саммита РФ и США на Аляске стало отсутствие новых санкций и ультиматумов, а также сохранение президентом США Дональдом Трампом трезвого взгляда на украинский конфликт. Такое мнение высказал ТАСС политолог Дмитрий Еловский.

По его мнению, главное по итогам вчерашней встречи президентов - это "то, чего не произошло". "Не случились сразу же вторичные санкции, не начался виток новой конфронтации, не было новых ультиматумов. Это, пожалуй, самая важная победа российской делегации: сохранить status quo в текущий момент, чтобы выиграть время для наших войск в зоне СВО", - сказал эксперт.

Он отметил, что дальнейшее продвижение в СВО сможет усилить позиции руководства страны на следующих переговорах. "Именно этого больше всего боялись европейские лидеры и Владимир Зеленский. Именно этот сценарий они пытались разрушить последнюю неделю многочисленными вбросами, намеками, требованиями и ультиматумами. У них не получилось, и это второй по значимости результат этих переговоров: Трамп в состоянии сохранять трезвый взгляд на украинский конфликт и не поддаваться на давление своих европейских союзников", - заключил Еловский.