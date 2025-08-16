Сам факт личной встречи лидеров дает шанс на уменьшение неопределенности и открывает пространство для "политики возможного", считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова

МОСКВА, 16 августа./ТАСС/. Саммит между Россией и США на Аляске дал сигнал рынку о возможности новых стратегических сделок, в том числе в сфере энергетики и редкоземельных металлов, а странам - партнерам РФ - надежду на снижение политического давления и рост торговли. Об этом ТАСС сказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов, комментируя итоги встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Он отметил, что саммит на Аляске - это, прежде всего, сигнал: два лидера решили вернуться к прямому диалогу, а не оставлять все вопросы исключительно за закрытыми коридорами союзников и многосторонних форматов. Сам факт личной встречи, по мнению Севостьянова, дает шанс на уменьшение неопределенности и открывает пространство для "политики возможного", даже если крупные решения потребуют времени.

"Саммит будет восприниматься рынками как важный шаг к снижению напряженности между двумя крупными державами. Инвесторы скорректируют портфели - часть средств направится из защитных активов в бумаги экспортеров и финансового сектора, а спрос на золото и гособлигации временно снизится. Нефтяные котировки останутся стабильными или немного снизятся, если диалог подтвердит намерение избегать эскалации, - сказал эксперт. - На международное торговое партнерство саммит может послать двойной сигнал: для партнеров России - надежду на снижение политического давления и возможный рост торговли при постепенной нормализации, для третьих сторон, Китай, Индия и другие, - сигнал о том, что отношения великих держав могут перестраиваться точечно, а это повлияет на цепочки поставок и стратегические сделки, включая энергетику и редкоземы".

Говоря о возможной перспективе отмены санкций, собеседник агентства указал, что переговоры сами по себе не отменяют правовых и политических механизмов, но успешные двусторонние договоренности могут снизить политическую энергию для новых ограничений и создать формат для поэтапной разрядки.

"В то же время ряд союзников США будут требовать гарантий и контроля - значит, любые послабления будут связаны с детальными условиями. Для экономики России встреча - это, в первую очередь, возможность, судя по составу делегации президента США, выработки дорожной карты новых бизнес-проектов. Это уже очень серьезно. А в целом, главный результат есть уже, потому что важно не то, кто выиграл - важно, что снова заговорили", - подчеркивает эксперт.