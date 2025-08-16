Московский городской вокзал Петровско-Разумовская готов на 85%

Это будет один из крупнейших транспортных узлов столицы, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 готов на 85%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Московский городской вокзал Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра готов на 85%. На объекте задействованы более 120 специалистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после открытия вокзала транспортная доступность улучшится более чем для 200 тысяч жителей районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, это будет один из крупнейших транспортных узлов столицы.