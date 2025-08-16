В Нью-Дели рассчитывают, что итоги встречи российского и американского лидеров положительно скажутся на торговых переговорах с Вашингтоном

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /ТАСС/. Индия рассчитывает, что США отложат или отменят введение вторичных санкций за закупки Нью-Дели нефти из РФ после встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом ТАСС заявил источник в индийском правительстве.

"Мы думаем, что мы можем получить послабление в отношении 25%-ной пошлины, которая является вторичными санкциями. Мы покупаем российскую нефть. Мы надеемся, что она (пошлина - прим. ТАСС), возможно, не будет введена или будет отложена по времени, возможно, на три месяца", - сказал он.

Кроме того, по словам источника, Индия надеется, что итоги встречи российского и американского лидеров положительно скажутся на торговых переговорах Нью-Дели и Вашингтона. "Наши переговоры были очень близки к завершению. Почти по всем промышленным товарам были достигнуты договоренности. Поэтому мы также считаем, что это (итоги встречи - прим. ТАСС) даст возможность продолжить торговые переговоры", - сказал он.

США 6 августа объявили о введении дополнительных пошлин в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Учитывая эти пошлины, тарифы на импорт республики в США были доведены до 50%. Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными. После переговоров с Путиным Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.