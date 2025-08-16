Истребитель участвует в реальных боевых действиях, отметил глава Ростеха

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 во многом превосходит иностранные аналоги, так как участвует в реальных боевых действиях. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Интерес у иностранных партнеров к нашему самолету Су-57 очень большой. У нас уже есть конкретные заказчики. Сегодня многие страны занимаются созданием самолетов пятого поколения, в том числе и Соединенные Штаты, и Россия, но именно наш самолет участвует в реальных боевых действиях. Он во многом превосходит аналоги", - сказал он в эфире Первого канала.