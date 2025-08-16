Индекс Московской биржи с дополнительным кодом снизился на 2,03%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) по итогам дополнительной торговой сессии выходного дня снизился на 2,03% и находился на уровне 2 950,89 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. Возможной причиной такой динамики стали заявления, сделанные лидерами РФ и США после встречи на Аляске 15 августа.

Лидерами роста на российском рынке акций стали бумаги Ozon Holdings PLC (+0,72%) и "Абрау Дюрсо" (+0,33%). В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги "Юнипро" (-3,51%), ММК (-3,16%), НЛМК (-3,1%), "Газпрома" (-3,08%), "Эн+Груп" (-3,03%), "Русала"(-3,02%), "Совкомфлота" (-2,96%), "Ростелекома" (-2,93%), "Аэрофлота" (-2,92%), "Роснефти" (-2,85%).

С 1 марта 2025 года на рынке акций Московской биржи проводится торговая сессия выходного дня. За прошедший период количество акций в выходные дни увеличилось более чем в два раза, и сегодня их число составляет 114. С 28 июня биржа начала расчет индекса Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) с 10:00 до 19:00 мск во время проведения дополнительной торговой сессии выходного дня. Таким образом, индекс рассчитывается в течение всех торговых сессий: утренней, основной, вечерней и выходного дня.

Переговоры на Аляске

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.