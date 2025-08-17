НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Линево" планируют запустить два проекта в 2026 году общей стоимостью порядка 527 млн рублей. На площадке заработают производства медизделий и кормов для форели, лосося, осетра и других видов рыб, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития региона.

"ООО "Галлант" - производство инструментов и оборудования, применяемых в медицинских целях. <...> Предварительно, запуск производства ожидается не ранее 2026 года. <...> ООО "Сиббиоресурс" - еще один из резидентов ТОР "Линево". Проект строительства высокотехнологического цеха по производству кормов для форели, лосося, осетра и других видов рыб. <...> Запуск завода намечен на вторую половину 2026 года", - сообщили в пресс-службе.

По данным корпорации развития, инвестиции компании "Галлант" в производство составляют 311,9 млн рублей. Второй резидент планирует вложить 215 млн рублей.

Всего на площадке работают пять резидентов, добавили в пресс-службе. В 2025 году ввести транспортно-логистический комплекс планирует компания "Элси логистика". Инвестор пересмотрел проект, в результате вложения составят 250-300 млн рублей вместо 70 млн рублей. Еще один проект - Центр технической поддержки Белаз - планируется запустить в начале 2027 года. Общий объем инвестиций составит 339 млн рублей. Статус резидента намерена получить компания "МКЦ Линево", она планирует реализовать проект переработки отходов сельского хозяйства с помощью плазмохимического гидролиза. На первом этапе фирма организует производство удобрений. Вложения на этом этапе оцениваются в 10 млн рублей.

Территория опережающего развития - это экономическая зона, резидентам которой предлагаются льготные налоговые условия и другие привилегии. Поселок Линево под Новосибирском получил статус ТОР в 2018 году.