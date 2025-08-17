Майнинг-фермы с ТЭЦ возле угольных разрезов в Кузбассе окупятся за четыре года

По мнению экспертов, прибыль в этом случае составляет около 1 млрд рублей в год, сообщил председатель правительства региона Андрей Панов

КЕМЕРОВО, 17 августа. /ТАСС/. Создание электростанции с майнинговой фермой с объемом инвестиций в 5 млрд рублей возле угольных разрезов позволяет окупить их строительство за четыре года. Такие расчеты провели в Кузбассе, сообщил ТАСС председатель правительства региона Андрей Панов.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что даст поручение рассмотреть экономическую целесообразность строительства электростанций, а также теплиц и майнинговых ферм на территории угольных предприятий. Это может снизить темпы сокращения объема добычи угля.

"Предварительные подсчеты экспертами проведены. По их мнению, при выработке в 25 МВт-ч и капитальных вложениях с учетом вложений в оборудования порядка 4,6 млрд рублей можно добиться себестоимости электроэнергии 3 рубля за 1 КВт-ч. Такую эффективность возможно обеспечить при сжигании всего 50 тыс. тонн угля в год", - сказал Панов.

По мнению экспертов, прибыль от майнинга в этом случае составляет около 1 млрд рублей в год. Благодаря этому окупаемость проекта составляет четыре года с учетом полного возврата вложений в оборудование.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.