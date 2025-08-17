Между странами действует межправительственное соглашение по беспошлинным поставкам российских нефтепродуктов в республику

АСТАНА, 17 августа. /ТАСС/. Казахстан по итогам января - июня 2025 года купил у России в денежном выражении более чем на 20% больше продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК), чем в I полугодии 2024 года, следует из данных статистики об экспорте и импорте Казахстана, которую проанализировал ТАСС.

Согласно данным статистики, в I полугодии 2024 года Казахстан закупил товаров ТЭК на сумму порядка $722,4 млн. В I полугодии 2025 года республика импортировала таких товаров из РФ на сумму почти $875,2 млн. Среди стран Евразийского экономического союза Россия является крупнейшим поставщиком таких товаров в Казахстан.

Экспорт подобных товаров из Казахстана в РФ, наоборот, сократился. По данным статистики, в I полугодии 2024 года республика поставила в РФ в денежном выражении товаров ТЭК на сумму порядка $243,3 млн. За январь - июнь 2025 года - на $214,2 млн, сокращение составило около 12%.

Казахстан периодически импортирует из России нефтепродукты, в том числе бензин и авиакеросин, а также электроэнергию для покрытия дефицита внутренних мощностей генерации. Между РФ и Казахстаном также действует межправительственное соглашение по беспошлинным поставкам российских нефтепродуктов в республику. В 2025 году соглашение было продлено до 2028 года.

Поставки осуществляются в рамках индикативного баланса, которые утверждаются Минэнерго двух стран. Казахстанское издание Kursiv со ссылкой на Минэнерго республики сообщало, что в рамках индикативного баланса на 2025 год в Казахстане предусмотрен импорт 285 тыс. тонн автобензина, 300 тыс. тонн авиатоплива, 450 тыс. тонн дизельного топлива и 500 тыс. тонн битума в пиковые периоды потребления.