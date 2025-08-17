Как сообщили в Центре беспилотных систем и технологий, Владимир Зеленский ввел новые ограничения против российских компаний, связанных с разработкой беспилотных систем и технологий ИИ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Санкции против Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), введенные указом Владимира Зеленского, не помешают компании продолжать работу. Об этом заявил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков в видео, опубликованном в Telegram-канале компании.

Как сообщили в ЦБСТ, Зеленский своим указом ввел новые ограничения в отношении ряда российских компаний, связанных с разработкой беспилотных систем и технологий искусственного интеллекта. Среди них в том числе ЦБСТ, компании "Прогматик" и "Умные птицы", Центр технологий искусственного интеллекта "Нейролаб". Санкции предполагают блокировку активов на территории Украины, ограничения торговых операций и запрет на участие в госзакупках.

"Безусловно, это не помешает нам успешно продолжать делать эту работу и далее. Конечно, мы считаем, что это отмечает наш вклад в нашу победу. Начиная с 2022 года, с "Азовстали", и по сей день мы занимаемся разработками передовых решений мирового уровня военного и специального назначения, и будем продолжать эту работу дальше", - сказал Безруков в видео, записанном на фоне "Азовстали".

В ЦБСТ подчеркнули, что введенные санкции особо не влияют на оборонно-технологическую сферу России и носят декларативный характер.