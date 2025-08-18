Руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов также отметил, что есть факты нелегальной добычи драгметалла

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Порядка 20% пользователей участков россыпного золота в стране являются недобросовестными. Об этом сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов на форуме "Россыпное золото России: пути развития, регулирование, технологии".

"Их достаточно много. Другое дело, что есть разная степень недобросовестности. Кто-то забывает сдавать отчеты, а некоторые не проводят работы. Такие вещи надо разделять между собой. В целом где-то около 20%", - сказал Казанов, отвечая на вопрос журналистов о количестве недобросовестных недропользователей.

По его словам, выдано огромное количество лицензий на разработку участков россыпного золота, однако используются они не всегда эффективно и параллельно создают значительную нагрузку на экологическую среду, ухудшают качество жизни населения. Есть и факты нелегальной добычи золота, добавил он.

"Никто не будет отзывать те лицензии, на которых работают и <...> выполняют свои обязательства. В отношении остальных, конечно, будут приниматься меры о прекращении правопользования недрами. Другое дело, что прекращение правопользования недрами как процедура <...> призвано подтолкнуть недобросовестных пользователей к исполнению своих лицензионных обязательств. Взяли площади - отработайте", - отметил глава ведомства.

Первый Всероссийский форум "Россыпное золото России: пути развития, регулирование, технологии" проходит в Хабаровске 18-19 августа. Мероприятие объединило недропользователей, экспертов и представителей исполнительной власти РФ и регионов Дальневосточного федерального округа. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы россыпной золотодобычи, инноваций в разведке и эксплуатации россыпных месторождений, охраны окружающей среды, взаимодействия бизнеса и органов исполнительной власти.