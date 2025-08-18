Госсекретарь оборонного ведомства страны Игорь Мелихер подчеркнул, что "большая часть военной техники, производимой в Словакии, продается не Украине, а западным партнерам, которые затем решают, что делать с этой техникой"

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Словакии не может запретить своим частным оружейным компаниям поставлять продукцию на Украину. Об этом заявил госсекретарь оборонного ведомства страны Игорь Мелихер в комментарии европейскому изданию Politico.

"Мы вступили в Европейский союз из-за общих ценностей. Мы также уважаем свободный рынок. Поэтому было бы лицемерно с нашей стороны ограничивать деятельность компаний оборонной промышленности", - сказал он. Однако Мелихер подчеркнул, что "большая часть военной техники, производимой в Словакии, продается не Украине, а западным партнерам, которые затем решают, что делать с этой техникой".

При этом госсекретарь оборонного ведомства заверил, что "правительство Словакии <...> пообещало своим гражданам, что не отправит на Украину ни одной пули с государственных складов", и до настоящего времени "сдерживает это обещание". Он отметил, что помощь Украине со стороны Словакии включает в себя нелетальное вооружение и компоненты для энергетической инфраструктуры, которые "необходимы для функционирования Украины как государства".

Словакия в октябре 2024 года отказалась от оказания военной помощи Украине из государственных резервов. Поставки осуществляют предприятия республики на коммерческой основе. Словацкие компании производят 155-мм боеприпасы, самоходные гаубицы Zuzana 2, а также средства радиоэлектронной борьбы и средства связи.