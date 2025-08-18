В Москве работает 17,5% всех компаний техсектора России

В данном секторе занято почти 1,6 млн человек

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Свыше 140 тыс. технологических компаний работает в Москве. Это составляет 17,5% от всего технологического бизнеса России, сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня в столице работает больше 140 тыс. организаций в сфере промышленности, научных разработок и информационных технологий - это 17,5% от всего технологического бизнеса России и 13,2% всех предприятий города", - написал Собянин.

Он напомнил, что в данном секторе занято почти 1,6 млн человек. В 2024 году выручка технологического бизнеса составила 15,6 трлн рублей, а налоговые отчисления - 835 млрд рублей. Технологические компании получают различные меры поддержки через платформы i.moscow, порталы mbm.mos.ru и moscow-export.com.

По словам мэра, за пять лет свыше 33 тыс. технологических компаний воспользовались мерами поддержки.

"Москва делает значительную ставку на интеллект, технологии и инновации. И сегодня мы видим результат: больше компаний, рабочих мест, инвестиций и налогов в бюджет", - заключил Собянин.