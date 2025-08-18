В форуме "Ростки" участвуют более 200 китайских компаний

Ожидается достижение новых договоренностей

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Свыше 200 китайских компаний приняли приглашение для участия в III международном форуме "Ростки" в Казани. Ожидается достижение договоренностей в нескольких областях, сказал генеральный консул КНР в Казани Сян Бо на открытии форума.

"Форум "Ростки" служит важной площадкой для взаимодействия бизнеса. Более 200 китайских компаний приняли приглашение участвовать в нашем форуме. Мы ожидаем, что предприятия наших стран достигнут конкретных договоренностей по проектам в сфере торговли, инвестиций и других областях", - сказал он.

Сян Бо отметил, что за три года своего развития форум "Ростки" стал важной платформой для содействия межрегиональному сотрудничеству Китая и России и играет все более значимую роль в двусторонних отношениях.

Форум, по его словам, является и важным мостом между народами, так как в его рамках проходит серия мероприятий по гуманитарному обмену.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и др. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

ТАСС - генеральный информационный партнер.