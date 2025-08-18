Индийская бизнес-миссия призвана укрепить экономические и торговые связи между двумя странами

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Деловой альянс Россия - Индия стартовал во Владивостоке. До 22 августа в Приморье будет работать индийская бизнес-миссия, призванная укрепить экономические и торговые связи между двумя странами, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия деловой платформы.

"Для Приморского края <…> Индия имеет большое стратегическое, политическое значение. Это - наш важнейший торговый партнер, с которым складываются отношение более, чем вековой дружбы. <…> Нынешнее наше взаимоотношение демонстрирует хороший тренд на расширение сотрудничества", - отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время церемонии открытия бизнес-миссии.

Глава региона добавил, что сейчас оборот между Российской Федерацией и Индией достигает $70 млрд, в Приморье этот оборот за последние несколько лет в некоторых областях вырос более, чем в три раза.

"Сегодняшняя деловая выставка свидетельствует о растущем интересе к укреплению экономических связей между Индией и Россией. Представленные на выставке отрасли демонстрируют широкий спектр направлений, представляющий интерес для компаний, включая машиностроение, рабочую силу, морской экспорт и так далее", - подчеркнул в своем выступлении генеральный консул Республики Индия во Владивостоке Сиддартх Гаурав. Он добавил, что генконсульство Индии готово оказывать поддержку в развитии и укреплении конструктивного партнерства между странами.

В ходе бизнес-миссии индийские и российские компании обсудят перспективы и планы сотрудничества в ключевых экономических областях, включая логистику, инновационные технологии и агробизнес. Представители части компаний приехали во Владивосток - здесь они представят свои предприятия в сфере IT-технологиий, консалтинга, производства химической и пищевой продукции. Часть компаний выступит в режиме онлайн по видеосвязи. До 22 августа в рамках бизнес-миссий пройдут презентации индийский компаний, круглые столы и B2B-встречи.