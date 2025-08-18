Глава Татарстана считает сотрудничество с КНР важным для двустороннего развития

Минниханов подчеркнул, что участников форума "Ростки" ждет два дня работы на форуме, обширная деловая программа, экскурсии на предприятия республики

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Совместная работа с Китаем позволит достичь устойчивого развития и обеспечить благосостояние сторон. Татарстан уделяет большое внимание сотрудничеству с КНР в рамках российско-китайских отношений, сказал глава Татарстана Рустам Минниханов на открытии III международного форума "Ростки" в Казани.

"В условиях современных вызовов, таких как глобальные изменения и экономическая нестабильность, особенно важно обсуждать темы взаимовыгодного сотрудничества. Мы должны работать вместе, чтобы достичь устойчивого развития и обеспечить благосостояние наших народов", - сказал Минниханов.

Он отметил, что Россия и Китай развивают стратегические двусторонние отношения, основанные на взаимопонимание и уважении. "Наша дружба охватывает не только экономические, но и гуманитарные аспекты", - сказал он, добавив, что Татарстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Китаем в рамках российско-китайских отношений.

Минниханов подчеркнул, что участников форума ждет два дня работы на форуме, обширная деловая программа, экскурсии на предприятия республики.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.