Как считает Амир Сараков, ключевой функцией высшего образования является не только получение знаний, но и социализация

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Студенты, которые на первых курсах начинают работать, после вуза могут рассчитывать на более высокую зарплату, чем те, кто во время учебы не получал практические навыки в компании. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков.

"Те, кто не начинает работать и заниматься для себя личной координацией в период обучения, менее конкурентноспособны. Есть разные обстоятельства, при которых можно это все компенсировать активной учебной деятельностью, проектной деятельностью, личными проектами предпринимательства в период обучения. Но те, кто начинает с первого курса рассматривать практики, стажировки, полноценную работу, конечно, к четвертому, пятому курсу в магистратуре могут рассчитывать на более высокую заработную плату по отношению к своим коллегам", - сказал он.

Как считает Сараков, ключевая функция высшего образования - это не только получение знаний, но и социализация. "Умение коммуницировать, умение формировать свое рабочее и личное время, держать баланс между личной жизнью и работой - всем этим можно овладеть в период обучения в университете, когда начинаешь готовиться перед сессией за неделю до нее, и в экспресс-режиме начинаешь осваивать какой-то предмет, которому не уделял до этого времени. Мне кажется, эти навыки, после профессиональных базовых, очень важны", - отметил он.