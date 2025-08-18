МИД Ирана анонсировал новый раунд переговоров с МАГАТЭ

По итогам состоявшихся 11 августа в Тегеране переговоров стороны достигли договоренности о продолжении консультаций по иранской ядерной программе

ТЕГЕРАН, 18 августа. /ТАСС/. Переговоры представителей Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут пройти в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Возможно, в ближайшие дни состоится очередной раунд переговоров с агентством", - сказал он на еженедельной пресс-конференции.

По итогам состоявшихся 11 августа в Тегеране переговоров между официальными лицами Ирана и представителем МАГАТЭ замминистра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади сообщил, что стороны достигли договоренности о продолжении консультаций по иранской ядерной программе. Дипломат уточнил, что на встрече с замгендиректора МАГАТЭ Массимо Апаро обсуждался формат взаимодействия Тегерана и агентства в сложившихся условиях. Иранская сторона, отметил Гарибабади, выразила протест в связи с невыполнением МАГАТЭ своих обязательств во время нападения Израиля и США на Иран.

Отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам со стороны МАГАТЭ вызвало шквал критики в исламской республике и обвинения в адрес руководства агентства в политизации его деятельности. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 22 июля глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Иран не исключает возможности возвращения в будущем на его территорию инспекторов агентства.