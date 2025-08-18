Россия в I полугодии заняла третье место по доле в стоимости импорта газа ЕС

Суммарно Евросоюз приобрел у РФ топлива на около €7,4 млрд, что на 9,4% больше, чем в 2024 году

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россия в I полугодии заняла третье место после США и Алжира в общей стоимости импорта газа в ЕС с долей в 15,7%, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС.

Россия стала третьей по поставкам газа в ЕС по итогам январе - июня с долей в 15,7% против 18,7% в 2024 году. Суммарно Евросоюз в I полугодии приобрел у России газа на около €7,4 млрд, что на 9,4% больше, чем в 2024 году.

США с поставками своего СПГ заняли первое место - 29% и почти €14 млрд. На втором месте оказался Алжир с долей 16,4% и объемами поставок в Европу на €7,7 млрд. Норвегия расположилась на четвертом месте с 12,3% и €5,75 млрд. Пятерку лидеров замкнула Великобритания - 5,9% и €2,8 млрд.

При этом по итогам июня Россия осталась на третьей строчке с долей в 12,5% против 16,1% в мае. Суммарно Европа в июне приобрела у России газа на около €879 млн, что на 21% меньше, чем месяцем ранее, и на 19% ниже, чем в июне 2024 года. США в июне нарастили свою долю до 29,3%, Алжир - снизил до 17,2%. Норвегия, напротив, смогла занять нишу в 11,7%.

О планах ЕС по отказу от российского газа

Ранее Еврокомиссия (ЕК) обнародовала инициативы по отказу от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года. Окончательные юридически обязывающие предложения должны утвердить страны - члены сообщества в Совете ЕС.

В комплекс мер могут быть включены нулевая квота на импорт российского газа, инструменты для сокращения закупок нефти из России, а также ограничения для новых контрактов на поставки урана и других радиоактивных материалов. Как ожидается, нулевая квота на импорт газа позволит европейским энергетическим компаниям расторгнуть контракты с российскими поставщиками по причине форс-мажора.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в 4,6 раза за три года за счет увеличения цен. До 2022 года на российский газ приходилось 40% от общего импорта этого энергоносителя в ЕС, к 2023 году его доля снизилась до примерно 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало недовольство Брюсселя.