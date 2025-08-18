Евросоюз приобрел у России газа на сумму около €7,4 млрд

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) в I полугодии 2025 года закупил российский трубопроводный газ на €2,9 млрд, а сжиженный природный газ (СПГ) - на €4,5 млрд, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС. Суммарные закупки ЕС российского газа в январе - июне выросли на 9% - до €7,4 млрд.

Страны ЕС в июне заплатили за СПГ из России €520 млн - минимум за год. Главными импортерами стали Франция (€182 млн), Бельгия (€147 млн) и Испания (€109 млн). Нидерланды снизили покупку СПГ из России до €82 млн. ЕС в июне также импортировал российский трубопроводный газ на €360 млн.

Суммарно Евросоюз в I полугодии приобрел у России газа на сумму около €7,4 млрд, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.