Источник в местном правительстве напомнил, что традиционный подход Нью-Дели во внешней политике основывается на принципе "дружбы со всеми"

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 августа. /ТАСС/. Индия надеется, что президент США Дональд Трамп осознает важность стратегического партнерства и откроет путь для торговых переговоров двух стран. Об этом ТАСС сообщил источник в индийском правительстве.

"Мы надеемся, что Трамп осознает наше стратегическое партнерство, нашу искренность и откроет диалог для торговых переговоров", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что традиционный подход Индии во внешней политике основывается на принципе "дружбы со всеми".

"У нас не должно быть врагов где бы то ни было. Это наш фундаментальный подход", - указал он.

16 августа индийская газета The Financial Express сообщила, что американские переговорщики отменили планировавшуюся на конец августа поездку в Нью-Дели для шестого раунда обсуждения индийско-американского торгового соглашения. Визит американской делегации должен был начаться 25 августа и продлиться до 30 августа. Ожидалось, что эти консультации станут ключевыми в вопросе смягчения торговой напряженности. Источник газеты отметил, что Индия не может прекратить закупки нефти у России, учитывая "большую разницу в денежном выражении".

США 6 августа объявили об увеличении пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп допустил, что Вашингтон не будет вводить импортные пошлины в отношении торговых партнеров России.