ЦБ выпустит памятные монеты к 50-летию основания Когалыма

Номинал серебряной монеты - 3 рубля, золотой монеты - 100 рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Банк России 19 августа 2025 года выпустит в обращение памятные золотую и серебряную монеты "50-летие основания Когалыма" серии "Города". Номинал серебряной монеты - 3 рубля, золотой монеты - 100 рублей, говорится в сообщении регулятора.

Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925. Диаметр золотой монеты - 30 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г, проба сплава - 999. Тираж монет - по 3 тыс. штук. Обе памятные монеты изготовлены качеством "пруф", а с лицевой и оборотной сторон по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 рубля", "100 рублей", дата "2025 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение скульптурной композиции "Слава труду", посвященной первооткрывателям когалымской нефти, первопроходцам тюменского Севера, которые изображены на фоне нефтяной вышки и станка-качалки. Нижнюю часть монеты пересекает рельефная орнаментальная полоса, имеются надписи: вверху по окружности - "Когалым", внизу слева в круглой рамке в две строки - "50 лет". Боковая поверхность монеты рифленая.

На оборотной стороне золотой монеты расположены рельефные изображения: в центре - скульптурной композиции "Капля жизни", слева - храма святой мученицы Татианы, справа - городских домов. Нижнюю часть монеты повторяет изображение на серебряной монете, боковая поверхность также рифленая.

Выпускаемые монеты являются законными средствами наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.