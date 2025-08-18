Янтарный комбинат в Калининграде запустил серию украшений с мехом норки

Выпуск первой серии из 2 тыс. изделий запланировали на сентябрь

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех приступил к серийному производству украшений с сочетанием самоцвета и норки. Такое решение было принято после изучения спроса на экспериментальные образцы, которые впервые представили на AmberForum’25, сообщили на сайте комбината.

"Во-первых, в Калининградской области расположено самое большое в мире месторождение солнечного камня. Во-вторых, мех норки, который используется в изделиях, тоже произведен в нашем регионе. Поэтому мы назвали нашу новую коллекцию "Тепло Балтики". Для пробной партии мы выбрали десять моделей - по два варианта каждого украшения. Выпуск первой серии из 2 тыс. изделий запланирован на сентябрь", - рассказала заместитель гендиректора по ювелирному производству и коммерческой деятельности комбината Майя Скворцова.

В украшениях коллекции используется от 4 до 300 кв. см меха. Норка считается легким мехом, например, кольцо с калиброванным шаром из пейзажного янтаря и норковой отделкой весит шесть граммов. Самым тяжелым в коллекции стало меховое колье-воротник с янтарным кабошоном - большим самоцветом с выпуклой отполированной поверхностью. Его вес составил 109 г. Стоимость украшений новой коллекции варьируется от 2,4 тыс. рублей за кольцо до 108 тыс. рублей за колье-воротник.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех".