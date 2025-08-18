Соответствующие меморандумы о совместном сотрудничестве были подписаны "Таурус моторс" с двумя китайскими компаниями, производящими тяжелую строительную технику

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Сборку экскаваторов двух производителей из КНР с последующей локализацией производства могут организовать в Казани. Об этом рассказал в рамках III Международного форума "Ростки" в столице Татарстана генеральный директор компании "Таурус моторс", член совета торгово-промышленной палаты республики, президент Союза организаций в сфере вторичной цветной металлургии "Вторцветмет" Александр Шепелев.

"Мы хотим локализовать сборочное производство экскаваторов с перспективой локализации производства в России. <...> Мы сможем создать компетенции, которые позволят нарастить продажи в будущем", - приводят слова Шепелева организаторы форума.

Соответствующие меморандумы о совместном сотрудничестве были подписаны "Таурус моторс" с двумя китайскими компаниями, производящими тяжелую строительную технику.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и др. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

ТАСС - генеральный информационный партнер.