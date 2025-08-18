При этом уже в каждой четвертой компании использование бесплатных сервисов для коммуникаций "не поощряется", говорится в опросе сервиса "Контур.Толк" и компании "Лаборатория Касперского"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Подавляющее большинство работников российских компаний получали сообщения от мошенников в бесплатных сторонних мессенджерах, свидетельствует опрос сервиса "Контур.Толк" и компании "Лаборатория Касперского" (есть у ТАСС). При этом уже в каждой четвертой компании использование бесплатных сервисов для коммуникаций "не поощряется".

Сообщения от мошенников получали 77% из 1,2 тыс. опрошенных старше 24 лет, не получали - 23%. Чаще всего потенциальным жертвам предлагали скачать что-либо на устройство (56%). Встречались такие уловки, как сообщения от якобы службы поддержки мессенджера (37%), от "коллег", в том числе бывших, (29%), и от якобы директора (26%). Часть сотрудников (25%) сталкивались с предложениями принять участие в конкурсе.

В целом 55% опрошенных чувствуют себя неуютно, когда получают подозрительные сообщения. "Сотрудники переживают, что их аккаунт могут взломать", - поясняют причину их тревоги составители опроса.

Мессенджеры - основной канал общения с коллегами, отметили опрошенные, и 75% из них признали, что используют бесплатные. 25% респондентов поделились, что их компании не поощряют использование бесплатных коммуникационных сервисов, хоть и не запрещают этого, но 17% сообщили о запрете на общение там с клиентами. 24% опрошенных, тем не менее, обходят запрет руководства и продолжают использовать бесплатные мессенджеры по работе.