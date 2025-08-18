ЕС в июне импортировал российский трубопроводный газ на €360 млн

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Венгрия в январе - июне 2025 года нарастила на 24% закупку российского трубопроводного газа в стоимостном выражении, став лидером по этому показателю среди стран Евросоюза, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС.

ЕС в июне импортировал российский трубопроводный газ на €360 млн. На сегодня газопровод "Турецкий поток" остается единственным активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении. Лидерами по закупкам стали Венгрия (€223 млн) и Греция (€81 млн).

При этом оплата газа Словакией, как следует из данных Евростата, после исторического минимума февраля в €141 тыс. вернулась к июню к уровню €43 млн. Ранее сообщалось, что Словакия сможет получить в текущем году более 1,5 млрд кубометров газа через Венгрию, которая сама импортирует основные объемы топлива из России. Проблемы со снабжением газом возникли у Словакии после того, как 1 января Украина прекратила транзит топлива из России через свою территорию в Центральную Европу.

Всего в первом полугодии Евросоюз заплатил за трубопроводный газ РФ €2,9 млрд против €3,3 млрд годом ранее. Главными покупателями стали Венгрия (€1,5 млрд), нарастившая закупки на 24%, Греция (€759 млн), Словакия (€354 млн) и Италия (€205 млн).

В начале июля ТАСС сообщал, что Россия в январе - июне текущего года увеличила экспорт газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,3 млрд кубометров.