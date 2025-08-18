Bloomberg: Таиланд разрешит туристам конвертировать криптовалюту в баты

Программа будет действовать в королевстве в пробном режиме 18 месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Таиланда в четвертом квартале 2025 года запустит программу TouristDigipay, которая позволит иностранным туристам конвертировать криптовалюту в таиландские баты.

Как сообщает агентство Blоomberg, программа будет действовать в королевстве в пробном режиме 18 месяцев.

"Мы хотим принять меры для облегчения пребывания туристов из-за рубежа в Таиланде и предложить им новую форму оплаты. Программа TouristDigipay предусматривает замену использования иностранными гостями наличных денег и кредитных карт в нашей стране", - цитирует агентство выступление на пресс-конференции в Бангкоке министра финансов Пхичая Чунхавачира.

По его словам, цифровые активы нельзя использовать напрямую в качестве средства оплаты товаров и услуг - их можно только конвертировать в баты, и продавцы будут получать платежи только в таиландской валюте. Транзакции при конвертировании иностранцами цифровых активов в таиландскую валюту должны совершаться через лицензированных операторов и поставщиков услуг электронных денег. Сумма транзакций ограничена 500 тыс. батов ($15,4 тыс.) в месяц. Эти ограничения наряду со строгими требованиями к открытию новых счетов и активации электронных кошельков направлены на борьбу с отмыванием денег.

Таиланд, третья по величине экономика Юго-Восточной Азии, пытается увеличить турпоток из государств Ближнего Востока и азиатских стран, чтобы компенсировать 33-процентное снижение количества китайских путешественников в первой половине текущего года. В понедельник главное плановое агентство Таиланда понизило прогноз прибытий иностранных туристов с 37 млн до 33 млн в этом году. Индустрия туризма составляет около 12% ВВП Таиланда.