Ситуация с ценами на бензин в России

Цена Аи-92 обновила рекорд 2023 года

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина на торгах в понедельник продолжила рост, цена марки АИ-92 обновила рекорд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин Аи-92 в понедельник подорожал на 1,28%, до 71,309 тыс. рублей за тонну, превзойдя таким образом предыдущую рекордную отметку в 70,508 тыс. рублей за тонну в сентябре 2023 года.

Цена бензина Аи-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 1,86%, до 80,3 тыс. рублей за тонну. Тем не менее это пока ниже предыдущего ценового максимума в 80,51 тыс. рублей за тонну, достигнутого 12 августа.

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,93%, до 59,274 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подорожал на 3,25%, до 23,642 тыс. рублей за тонну, топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 0,3%, до 71,408 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 4,09%, до 20,274 тыс. рублей за тонну.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь, для непроизводителей - до конца октября.

В правительстве отмечали, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом. Правительство также рекомендовало нефтяникам сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Новак поручил проработать долгосрочные меры стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС.