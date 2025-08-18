АТОР: групповой безвизовый турпоток из Китая в Москву в июле вырос на 25%

Совокупная доля европейской части РФ в групповом безвизовом турпотоке из КНР в июле составила 12,9%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Туристический поток из Китая в Москву в рамках группового безвизового обмена в июле 2025 года вырос на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 12,2 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ассоциации "Мир без границ".

"Москва, в отличие от Петербурга, продолжала в середине лета наращивать прием китайских групп авиатранспортом (12 186 групповых безвизовых туристов в июле 2025 года и 9 777 годом ранее). По итогам первого полугодия у Москвы тоже был солидный плюс (+41,1%)", - говорится в сообщении.

Совокупная доля европейской части РФ в групповом безвизовом турпотоке из КНР в июле составила 12,9% (+11,1% к июлю 2024 года), но в абсолютных цифрах количество прибытий сократилось: 13 684 китайских безвизовых туриста прибыли в июле 2025 года в Москву и Санкт-Петербург, в то время как в июле 2024 года - 14 705, рассказали в ассоциации.

В целом количество поездок китайских граждан в Россию по безвизовым групповым спискам в июле снизилось на 19,7% по сравнению с июлем 2024 года - до 106 319. В январе - июле данный показатель снизился на 15,7% год к году - до 272 088 поездок.

При этом в июле 2025 года отмечено сокращение совокупной доли дальневосточных регионов в общем групповом безвизовом турпотоке из КНР. "Уменьшение доли Дальнего Востока связано с разворотом тренда у регионов-лидеров в середине лета. Исключением стал Забайкальский край: единственный дальневосточный регион с ростом группового безвизового турпотока в июле (+9,1%, 20 958 туристов), где продолжается тенденция к росту, зафиксированная по результатам полугодия", - объяснили в АТОР.

Также рост (+100%) с "нулевой базы" демонстрирует Бурятия, но в натуральном выражении количество в 80 визитов по сравнению с Забайкальем выглядит незначительным. Рост группового китайского турпотока в Забайкалье и соседнюю Бурятию эксперты объясняют удобной логистикой - здесь расположен самый большой наземный автомобильный пункт пропуска. Также стимулирующую роль мог сыграть и маркетинг территории.