В 2024 году Китай занял лидирующую позицию по объему импорта товаров в Ульяновскую область

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Китайские компании заинтересованы в углублении локализации своих производств. Такое мнение высказал генеральный директор портовой особой экономической зоны "Ульяновск" Олег Непочатов в рамках III международного форума "Ростки" в Казани.

"Сегодня мы видим запрос со стороны китайских компаний на углубление локализации продукции. Это обусловлено прежде всего значительными изменениями российской регуляторной среды", - сказал Непочатов на сессии "Развитие сотрудничества с крупнейшими китайскими компаниями".

Он отметил, что в 2024 году Китай занял лидирующую позицию по объему импорта товаров в Ульяновскую область. Также Китай занимает ключевое место по объему экспорта товаров из Ульяновской области. Наиболее активно сотрудничество выстраивается в таких отраслях как автомобилестроение, станкостроение, производство различных комплектующих, беспилотные летательные аппараты, возобновляемая энергетика, индустрия строительных материалов, а также торговля и логистика.

"Мы, безусловно, заинтересованы в продолжении и всестороннем развитии партнерских взаимоотношений с Китаем. И видим перспективы для инвестиционного сотрудничества в следующих отраслях: создание сборочного производства легковых и грузовых автомобилей с последующим углублением локализации, производство автомобильных комплектующих, сельскохозяйственной техники, станкостроение, производство комплектующих станкостроительной отрасли, производство различных видов электроники и бытовой техники, производство новых материалов, композитных изделий и другого", - сказал он.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

