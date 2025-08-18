Китайские партнеры выразили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, сообщили в Корпорации МСП

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Липецкая компания "ИстАгро Дон" при поддержке Корпорации МСП произвела первую экспортную поставку топинамбура в Китай. Об этом сообщили в корпорации.

"Реализация проекта стала возможной благодаря финансовым инструментам господдержки - кредитной линии в МСП Банке на сумму 955 млн рублей с обеспечением в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 495 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, бизнес расширяет не только свои рынки сбыта за счет международной кооперации, но и открывает новые каналы взаимодействия с зарубежными партнерами. "Финансовые инструменты Корпорации МСП позволили предприятию реализовать инвестиционный проект и создать уникальное сельскохозяйственное производство по переработке топинамбура в Липецкой области, которое сегодня продолжает свое развитие и расширяет присутствие не только на отечественном, но и на международном рынке", - добавил Исаевич.

Китайские партнеры высоко оценили качество сырья и выразили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, уточнили в корпорации. Кроме того, "ИстАгро Дон" планирует расширение производства и увеличение объемов поставок, чтобы удовлетворить потребности международного рынка.

"Мы рады начать поставки в Китай, где топинамбур будет использоваться для создания здоровых и функциональных продуктов питания. Уже готовится к отправке второй контейнер другому партнеру, что подтверждает растущий спрос на нашу продукцию", - отметил генеральный директор компании Олег Зайцев.

Топинамбур, известный своими полезными свойствами и высоким содержанием пребиотических пищевых волокон, востребован в Китае в рамках государственной программы развития продовольствия и питания (2025-2030 гг.). Китайские потребители активно внедряют продукты с низким гликемическим индексом и богатые пребиотиками, что делает топинамбур стратегически важным сырьем для пищевой промышленности страны.

В 2024 году во время рабочего визита президента России Владимира Путина был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к топинамбуру, экспортируемому из России.